” ho chiesto sui miei social profili facebook twitter in questi giorni di pausa del campionato per la Nazionale. D’altronde, un inizio così dominante da parte della Vecchia Signora probabilmente non l’avrebbe previsto nemmeno il tifoso juventino più fazioso e positivo.Se si esclude l’esordio a Verona, dove la vittoria è arrivata proprio in zona Cesarini,Nemmeno il traumatico esordio in Champions League, con la clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo a Valencia, è riuscito ad intaccare lo strepitoso stato di forma mentale e fisico di questo avvio di stagione. Una cavalcata trionfale quasi senza precedenti.Ma allora, questa squadra è davvero migliorabile?Tutti i tifosi sono ovviamente soddisfatti dell’avvio di stagione ma se proprio devono andare a trovare un reparto migliorabile quello indicato dai più è il centrocampo., per alzare ulteriormente il tasso tecnico nella zona nevralgica del campo. Certo, immaginare che il “Polpo” possa spostarsi già a gennaio per fare ritorno a Torino ad oggi sembra davvero fantacalcio, ma dopo l’operazione “del secolo” della scorsa estate in cui persino un marziano come CR7 è riuscito a sbarcare in Italia tutto ormai non sembra più impossibile. Giovane, fisicamente devastante, leader indiscusso, esperienza da vendere, carisma e tecnica. Non manca davvero nulla a Pogba per essere l’oggetto dei desideri indiscusso dei tifosi bianconeri. Effettivamente a centrocampo,ma in questo momento sembra davvero di andare a cercare il pelo nell’uovo.tra le risposte.Non che il terzino bianconero stia disputando una brutta stagione (anzi, se si pensa al rendimento dello scorso anno, già troppo è migliorato…), ma paragonandolo alle prestazioni “monstre” garantite da Cancelo sono in tanti a sperare nella volontà di Marcelo di tornare a giocare con il suo amicone Cristiano sognando un suo approdo in bianconero sulla fascia sinistra. Anche qui, vale praticamente lo stesso discorso fatto sopra per Pogba. Stiamo andando a cercare davvero il pelo nell’uovo per migliorare qualcosa che è già di un livello superiore, eccelso.Non poche preferenze infine ha ricevuto la speranza di vedere in futuro(ma non sul campo dai suoi leader storici Bonucci e Chiellini bensì fuori). Ultimamente, l’aria che si respira intorno alla squadra bianconera non è decisamente la migliore. Ogni giorno sembra uscirne una nuova a minare la tranquillità di un ambiente euforico per i successi a ripetizione ottenuti sul campo. Come se si volesse mettere freno in qualche modo a questo strapotere immenso evidenziato dalla corazzata bianconera. Certo, il tuttoche possa ridimensionarne la forza. I tifosi chiedono maggiore polso alla dirigenza e soprattutto di colpire con più forza i denigratori e coloro che attaccano la Juventus senza avere prove concrete ma basandosi solo su supposizioni e sciocche legende che ormai non fanno ridere nemmeno più.@stefanodiscreti