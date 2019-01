Ci siamo quasi. Il calcio ufficiale sta per ripartire con la Coppa Italia. Finalmente. Nel frattempo continua a tenere banco il calciomercato.L’altra sera mentre ero ospite nella trasmissione “Speciale Calciomercato” su Sportitalia mi è stato chiesto di votare il, artefice insieme all’ex Beppe Marotta e alla proprietà bianconera del “colpo del secolo”, l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E proprio l’allievo Paratici sta continuando a dimostrare che nonostante la separazione, dolorosa, dal suo maestro, può continuare a fare bene.. A breve ci saranno le visite mediche con la Juventus che proverà sicuramente ad anticipare il suo arrivo in Italia ma ovviamente l’Arsenal sparerà una cifra fuori mercato per liberarlo subito e quindi l’affare si farà dalla prossima estate. Ne abbiamo viste a migliaia di queste situazioni in passato con esito finale sempre assai scontato.Continuiamo a ribadire quanto scritto recentemente,che andrà ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, due acquisti che seguendo l’evoluzione del mercato oggi non appaiono così impossibili. Certo ovviamente. Per Pogba si ipotizza uno scambio con Douglas Costa. Chi di voi lo farebbe? Di sicuro nel calcio come nella vita, per migliorare la propria posizione bisogna anche prendere dei rischi. Il brasiliano in questo biennio ha dimostrato di esser un’arma letale ogni qualvolta è subentrato in corso di gara mentre la sua incidenza è risultata minore quando schierato dal 1’. Certo, sopratutto in Champions League privarsi di un’alternativa di questa portata potrebbe essere un fattore. Ma. Il Polpo nonostante i problemi avuti con Mourinho in questi anni ha dimostrato una maturazione incredibile evidenziata poi in assoluto nell’ultimo mondiale in Russia sotto la brillante gestione di Deschamps. Alla Juventus manca assolutamente un giocatore del suo carisma e del suo livello a centrocampo, questo è innegabile., ovvero un giocatore capace di transitare in campo nella zona tra centrocampo e attacco facendo sempre la differenza.Se c’è un momento in cui provare la follia è sicuramente questo, sfruttando i suoi attuali dissapori all’interno dello spogliatoio del Real Madrid.. La mia risposta è stata vincolata.. Ci penserei anche e molto probabilmente questo scambio lo farei, perché tra il Dybala sacrificato a 40 metri dalla porta avversaria che siamo abituati a vedere quest’anno e Isco che giocherebbe invece nella sua posizione, preferisco la seconda ipotesi. Discorso diverso sarebbe se cambiasse la guida tecnica, ma questa è un’altra storia. Di certo, anche solo ipotizzare due sacrifici di questa portata (Douglas Costa e Dybala) appare oggi impossibile, ma se si vuole sbaragliare la concorrenza bisogna c’è un momento in cui si deve anche provare a fare l’ALL-IN.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com