No, non siamo improvvisamente impazziti.Con i sorteggi effettuati a Montecarlo si è delineata la partenza della nuova Champions League che si prospetta davvero entusiasmante.La Juventus (che era inserita in prima fascia) ha preso un girone di quelli che alla fine ti fa sospirare “poteva andare meglio” ma che però in fondo non ti fa nemmeno maledire troppo l’urna come invece capitato al Napoli che partendo dalla seconda fascia così come la Roma (che invece non si può certo lamentare) si è ritrovato catapultato in un girone infernale.Anche l’Inter avrà un girone di ferro ma partendo dalla quarta fascia era lecito aspettarselo. L’anomalia sarebbe stato il contrario.Analizziamo di seguito i singoli gironi.Innegabile che la formazione di Allegri sia la favorita per arrivare prima nel gruppo ma non va assolutamente sottovalutata la difficoltà del girone.In particolar modo il Manchester United di Mourinho e dell’ex Pogba (#Pogback a Torino si è concretizzato davvero alla fine…) , seppur al momento in crisi, potrebbe essere davvero un avversario ostico. Così come durissima sarà sicuramente la trasferta in terra spagnola contro il Valencia.Lo Young Boys invece, vittima designata del girone, avrà tutta la voglia di dimostrare il suo valore anche se non sarà facile per niente spostarsi dal ruolo di fanalino di coda.Un miracolo.Contro il Paris Saint Germain di Neymar, Mbappè e Buffon e il Liverpool di Salah alla formazione napoletana serve davvero un miracolo, non di San Gennaro ma di Carlo Ancelotti, per passare il turno.Anche qui, il tanto atteso ritorno che sognavano nel mercato (Cavani) i tifosi lo avranno solo in veste da avversario.A complicare ulteriormente il girone la sempre logisticamente (e non solo) ostica trasferta contro la Stella Rossa.% di passaggio turno girone C: PSG 45% Liverpool 30% Napoli 20% Stella Rossa 5%Se la formazione di Di Francesco non sottovaluterà Cska Mosca e Viktoria Plzen è già praticamente qualificata agli ottavi perché la presenza del Real Madrid nel girone può e deve spaventare ma con due posti qualificazione a disposizione per i giallorossi non passare al turno successivo sarebbe un vero fallimento.% di passaggio turno girone G: Real Madrid 50% Roma 35% Cska Mosca 10% Viktoria Plzen 5%L’Inter, che ad un certo punto del sorteggio sognava di finire nel girone D, si è invece ritrovato coinvolto in un gruppo complicatissimo contro il Barcellona di Messi e il Tottenham di Kane. Passare il turno per la formazione di Spalletti sarà una vera impresa anche perché la quarta squadra abbinata nell’urna è il PSV dell’ex Milan Mark Van Bommel e non certo quindi una vittima sacrificale.% di passaggio turno girone B: Barcellona 45% Tottenham 30% Inter 15% PSV 10%Degli altri gironi è bello evidenziare l’equilibrio del girone D (che, ripetiamo, sarebbe stato davvero perfetto per l’Inter) ma anche quello del gruppo A, anche se con un Atletico Madrid favorito.Girone E ed F invece sembrano già scontati, almeno nell'assegnazione del primo posto, e sarà quindi interessante capire solo chi arriverà secondo nel gruppo.% di passaggio turno girone A: Atletico Madrid 50% Borussia Dortmund 20% Monaco 20% Bruges 10%% di passaggio turno girone D: Porto 30% Lokomotiv Mosca 25% Schalke 04 25% Galatasaray 20%% di passaggio turno girone E: Bayern Monaco 55% Benfica 25% Ajax 15% Aek Atene 5%% di passaggio turno girone F: Manchester City 55% Lione 20% Shaktar Donetsk 15% Hoffenheim 10%Tutti i gruppi sono quindi delineati così come le relative gerarchie.Non resta adesso che sedersi, allacciare forte le cinture di sicurezza e partire perché una grande nuova stagione di Champions League sta per partire.E allora si dia inizio al #RoadtoMadrid, sperando che sia la volta buona!@stefanodiscreti