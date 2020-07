dei bianconeri) arrivato nel corso del primo tempo sembrava esser destinato a scrivere la parola fine sulla lotta per il titolo 2019/2020.Nonostante però la differenza di rosa tra le due compagini (soprattutto nelle panchine), nella ripresa è successo l’imprevedibile, ovvero una nuova rimonta subita dalla Vecchia Signora, l’ennesima di quest’ultimo periodo di torneo., hanno certificato che il nono titolo consecutivo della Juventus non sarebbe stato vinto ad Udine come successo invece in quel meraviglioso 5 maggio 2002 di tanti anni fa, impresa ancora assai amata e celebrata dai tifosi bianconeri.Un’altra occasione fallita da parte della squadra di Sarri per chiudere il campionato in anticipo. Una sequenza di passaggi a vuoto che sta generando anche sicuramente rimpianti nelle inseguitrici.Se l’Atalanta dei miracoli è quella che forse ha meno da rimproverare a se stessa (ha davvero fatto il possibile) se non l’errore di Muriel nel finale della gara contro la Juventus costato il rigore del pareggio di Cristiano Ronaldo, sicuramente in casa Inter e Lazio i rimpianti (almeno sulla carta) saranno grandi.La Lazio perché (probabilmente) senza la sosta per l’emergenza Covid-19 se la sarebbe giocata davvero sino in fondo contro la squadra di Maurizio Sarri.in assoluto del torneo. Con una Juventus così balbettante, discontinua e altalenante, ci si sarebbe aspettato davvero di più dai nerazzurri. Lazio e Atalanta invece hanno fatto il massimo andando ben oltre anche le loro reali potenzialità.Quando ricapiterà in futuro una Juve così insicura e fragile a livello difensivo (era dai tempi di Delneri che non subiva così tanti gol) per poterne approfittare fino in fondo?La festa scudetto per il nono titolo consecutivo in casa bianconera è solo rimandata ma se le avversarie principali come l’Inter continueranno a farsi del male da sole anche in futuro ne vedremo altre ancora per molti anni.@stefanodiscreti