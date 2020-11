. D’altronde dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante e pieno di inciampi (ma con non poche attenuanti in merito) era assolutamente lecito attendersi un cambio di marcia evidente ed importante. Accelerazione che sicuramente si è vista contro il Cagliari di Di Francesco.SUPER RONALDO - Trascinata da un super Ronaldo (ancora una doppietta letale), la Juventus ha avuto la meglio nei confronti della formazione cagliaritana praticamente senza affanno, in totale controllo. Partita dominata in lungo e largo con totale padronanza del gioco e possesso palla prolungato.. Bene il ritorno di De Ligt, sempre più perno difensivo determinante su cui costruire la difesa del futuro (ma anche del presente) insieme a Demiral. Bene anche Arthur a centrocampo, ottimo regolarizzatore nella fase nevralgica del campo.CHE CICLO - Ora che la squadra bianconera sta lentamente recuperando tutti i titolari è assolutamente scontato anche attendersi una rimonta in campionato., anche attraverso la costanza e la continuità. Se il rodaggio è finito per davvero, allora è arrivato il tempo di provare la forza della rosa 2020/2021. Questo è sicuramente il momento di far salire i giri del motore e capire sino a che velocità si può spingere questa squadra.@stefanodiscreti