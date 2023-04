Il nuovo appuntamento di JuveMania ritorna sul successo della Juventus di ieri sera, ai danni del Verona. Non si può essere soddisfatti della prestazione dei bianconeri, come dimostra anche la rabbia mostrata da Allegri, nuovamente uscito prima del fischio finale del match. Certo, il mister è stato bravo a dissimulare questo nervosismo al termine della partita ma è un nervosismo che si è andato a cercare, partendo proprio dalla scelta della formazione iniziale e dalla prova di Barrenechea. Una prestazione non sufficiente, come tra l’altro nelle sue ultime apparizioni. Il ragazzo fa fatica, pur avendo la protezione di Allegri. Ma bisogna dire che la Juve ha giocato in 10, complice la discutibile formazione iniziale. Anche Kean, al di là del gol vittoria, dell’età, della sua crescita mentale e fisica, ha fatto davvero poco, è stato anonimo. Dichiararlo un giocatore fatto e finito? Ce ne vuole ancora molto. Allegri ha ragione sulla squadra che riesce bene a fare gruppo ed a portare a casa il successo, grazie anche all’errore di Depaoli. Ora arriva l’altra partita, il derby d’Italia. Scommettiamo che ci saranno altre polemiche se l’Inter non vincerà? Perché la Juve con l’Inter è sempre così ma vediamo come sarà. Si prevedono tuoni e fulmini.