verrà ricordata negli annali più che per l’importanza della partita in se stessa (la classica gara di fine stagione che non ha più nulla da dire o quasi) per le grandi emozioni regalate al pubblico bianconero dagliIl campo, in questa circostanza, è passato quasi totalmente in secondo piano. Un pareggio, quello arrivato contro la squadra allenata dall’ex Sarri, che non sposta minimamente il giudizio complessivo sulla stagione bianconera dell'Allegri bis.Di sicuro nella Juve che verrà non ci sarà più Chiellini che, giustamente, ha deciso di smettere con il calcio che conta al momento giusto, quando ormai il rischio di non esser più determinante e decisivo stava diventando troppo grande. Una carriera fantastica quella di Capitan Giorgio che per 17 lunghissimi anni ha onorato la maglia bianconera ogni qualvolta che l’ha indossata. Un’eternità. Un gigante. Indimenticabile. Mancherà tantissimo il suo spirito da leader in campo, mancherà immensamente il suo modo carismatico di guidare la difesa ed interpretare ogni singola partita come se fosse una finale decisiva.Ciao Giorgio e in bocca al lupo per tutto quello che deciderai di fare adesso. Mancherai tantissimo a tutto il calcio, mancherai immensamente ai tifosi della Juventus.- E mancherà tantissimo ai tifosi della Juventus anche quel Paulo Dybala che, ancora giovane, avrebbe potuto sicuramente continuare a rappresentare la Vecchia Signora almeno per qualche anno ancora.e a tutto l’ambiente. E’ davvero un peccato che Juventus e Dybala debbano lasciarsi in questo modo. E’ davvero unQualcuno un giorno dovrà spiegare il perché di questo addio doloroso nei modi e nei tempi e se davvero non vi era alcun margine per trovare un accordo, perlomeno a breve tempo, tra le parti. Di sicuroCiao Paulo e beato chi scommetterà su di te per spostare gli equilibri della prossima stagione. In casa bianconera@stefanodiscreti