. Altri due punti lasciati lungo il tragitto con un ulteriore passo indietro rispetto alla partita contro il Cagliari. Non è bastata nemmeno la prestazione negativa contro il Ferencvaros in Champions League ad accendere la spia rossa dell’emergenza.SENZA RONALDO, JUVE DA EUROPA LEAGUE - Senza Cristiano Ronaldo, lasciato a casa per scelta condivisa con la società (siamo davvero sicuri che sia stata la migliore?), la Vecchia Signora si è affidata per l’ennesima volta in stagione ad Alvaro Morata; ma stavolta non è bastato nemmeno il gol dello spagnolo a regalare i 3 punti. Un gol di Letizia infatti, arrivato su regalo di Arthur (che già in precedenza aveva provato a far segnare il Benevento dell'ex Inzaghi) in chiusura di primo tempo, ha fissato il punteggio sull’uno a uno e a niente è servito il forcing juventino nel secondo tempo. Purtroppo con un Dybala così avulso e lontanissimo dal campione che ha trascinato Sarri al primo scudetto nella sua carriera nella scorsa stagione e con Cristiano Ronaldo a riposo, la squadra bianconera non è assolutamente un top team.. Quello di quest’anno è probabilmente il centrocampo bianconero più debole degli ultimi 10 anni in assoluto. Un’involuzione totale,La stagione è ancora lunga e si può raddrizzare assolutamente, poi nel calcio come nella vita può succedere sempre di tutto ma è evidente che questa squadra deve sterzare in maniera decisa perché l’andazzo che ha preso non è proprio quello giusto. Anzi.. Il campione svedese a quasi 40 anni ha cambiato la squadra milanista trasformando la banda di Pioli da meteora di mezza classifica a possibile candidata per lo scudetto. Se c’è riuscito lui con il Milan può farcela tranquillamente anche Pirlo grazie a Ronaldo.@stefanodiscreti