La stagione di Sarri in bianconero resta ancora ferma a zero titoli conquistati, è questa la prima vera notizia.Pure la seconda finale disputata in stagione termina con una sconfitta per la Juventus anche se stavolta meno netta rispetto alla lezione di calcio subita in Arabia Saudita ad opera della Lazio.Onore al Napoli di Gattuso che ai rigori si aggiudica la Coppa Italia al termine di una sfida equilibrata ma che ai punti l’avrebbe vista già vincere.Decisivi gli errori dagli undici metri di Dybala (bravo Meret) e Danilo (rigore inguardabile. C’è ancora qualcuno che giudica positivamente il suo scambio con Cancelo?)Non è bastato ai bianconeri stavolta nemmeno uno strepitoso Buffon, in formato Superman, che in più di una circostanza nel corso dei 90 minuti ha evitato alla difesa juventina di subire goal.D’altronde non è certo il reparto difensivo il problema della Juventus di quest’anno.Da quando è ripartito il calcio italiano post Covid-19 poi la squadra di Sarri ha subito 0 goal in 180 minuti complessivi disputati.Il vero grande, grandissimo, problema è che la Vecchia Signora non sa più segnare, crea pochissime occasioni da goal, non tira quasi mai in porta.In due gare consecutive disputate da 90’ minuti, se si esclude il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo contro il Milan, le complessive parate di Donnarumma e Meret si contano sulle dita di una sola, singola, mano.Un’involuzione di gioco assoluta che se non fosse conseguenza della lunghissima sosta farebbe gridare senza alcun dubbio alla crisi, alla totale messa in discussione della permanenza sulla panchina bianconera di Sarri.Nonostante la contemporanea presenza dall'inizio di Dybala e CR7 oltre ai funambolici Cuadrado e Douglas Costa, ieri sera la Juventus, durante i tempi regolamentari, ha avuto una sola grande occasione con Ronaldo in apertura di sfida e solo per un evidente errore del Napoli in fase di disimpegno.Niente di programmato o organizzato oppure ottenuto attraverso il possesso palla o qualche intuizione di gioco geniale. Il nulla più assoluto.Sarri si è giocato il primo bonus post ripartenza a disposizione.Come già scritto nel corso di un vecchio Juvemania , come in un videogame il tecnico bianconero aveva a disposizione 3 vite per arrivare sino in fondo al gioco e restare seduto sulla panchina juventina anche nel corso della prossima stagione.La prima è andata, adesso gli restano quelle relative a Campionato e Champions League.Una cosa è però certa, giocando come fatto contro Milan e Napoli si corre il grandissimo rischio (quasi una certezza) di non vincere nulla.Si spera ovviamente che con il recupero di una discreta condizione fisica possa cominciare ad intravedersi anche qualche stralcio di gioco perché così altrimenti non si va davvero lontano...