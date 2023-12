. I politici rilasciano spesso dichiarazioni sul calcio e - spesso - le fanno contro un'unica squadra. Perché anche il Parlamento è un gigantesco Bar Sport, dove infatti sono stati costituiti lo, l', il, ile tanti altri simili peretc.Il carosello di dichiarazioni no-stop della settimana l'ha iniziata il presidente del Senato,, dicendo prima ad un convegno (politico) che lui("scherzavo", ma intanto l'ha detto) e poi - dopo la vittoria della Juve a Monza - chePoi si è aggiunto persino, assoluto fuoriclasse della politica, dicendo che anche lui da giovane. Neanche pochi giorni dopo la stessa battuta è stata mutuata dal presidente del. Super Mario insomma come Cairo.Infine ha chiuso la (momentanea) serie di interventidi Italia Viva, presidente del Toro club di Montecitorio, sostenendo cheOvviamente tutti hanno specificato che le loro sono semplici battute, e così si sono salvati in corner. Infatti non c'è niente di male ad essere tifosi e a fare dello sfottò,, cercando piuttosto di contribuire a trasmettere educazione sportiva, abituando la gente al rispetto dell'avversario anziché indulgere alla sua denigrazione.Eppoi,