La Juve continua a seguire con attenzione la situazione di Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea che i Blues potrebbero cedere per circa 30 milioni di euro. Il profilo del terzino ex Roma potrebbe essere ancor più concreto in caso di partenza da Torino di Alex Sandro, che potrebbe portare nelle casse della Juve una corposa plusvalenza.