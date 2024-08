Juventus, 5 milioni bloccati per Nicolussi Caviglia: Giuntoli lancia un messaggio al Venezia. E su De Sciglio...

Getty Images

Giuntoli si sta muovendo anche sul mercato in uscita tra tanti ostacoli da superare nel cammino.Tra la Juventus e il Venezia c’è un accordo totale per la cessione di Nicolussi Caviglia. Il direttore sportivo dei lagunari Antonelli ha chiesto al collega Giuntoli di aspettare qualche giorno perché deve prima risolvere la grana Tessmann. Più difficile la strada interna con il Comitato dirigenziale che dovrebbe anticipare questa cifra.

Nella lista degli esuberi bianconeri figura anche il nome diContatti in corso ma la trattativa non è ancora in una fase avanzata.