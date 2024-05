Juventus, a bassa quota il colpo Motta per la panchina: per i bookie il tecnico punta i “fedelissimi” Calafiori e Zirkzee

20 minuti fa

Ufficializzato l’addio di Massimiliano Allegri, in casa Juventus sono ore calde per decidere il sostituto del tecnico livornese. Per gli esperti però sembra non esserci storia: in quota domina Thiago Motta, autore di una stagione capolavoro con il Bologna, offerto a 1,08, con l’ex Antonio Conte unica alternativa non in doppia cifra, a 3,50. Giuntoli e il suo staff devono costruire una squadra che punti a uno scudetto che a Torino manca ormai dal 2020: i bianconeri partono secondi nella lavagna scudetto, a 3,35, dietro all’Inter campione in carica vista a 1,45.



Proprio per quanto riguarda la “nuova” Juventus, sembra sempre più vicino il colpo Riccardo Calafiori, autore di una doppietta lo scorso lunedì proprio contro i bianconeri: l’acquisto del difensore ora in forza al Bologna si gioca a 1,85 su Sisal, mentre sale a 4,50 un altro giocatore rossoblù, Joshua Zirkzee, una delle rivelazioni della Serie A pronto per il salto in una big.