Juventus a caccia di esterni: perché Berardi resta un'idea

. Da anni ormai le traiettorie dell'esterno offensivo azzurro e del club bianconero si sfiorano ma non sono mai arrivate a toccarsi.Il grave infortunio patito da Berardi a inizio marzo aveva spento i riflettori del mercato, ma riportare 'a casa' il ragazzo di Cariati è da tempo un pallino dei bianconeri e le condizioni che si stanno sviluppando in queste settimane possono aprire la porta a un ritorno di fiamma.

- La Juventus infatti è a caccia di nuovi esterni offensivi da regalare a Thiago Motta, soprattutto sulla fascia destra. Al plurale, perché lo strappo conspalanca la porta all'arrivo di. Il primo slot è destinato a un profilo top,Galeno sono ora i primi nomi dopo il "no" die le difficoltà su: giocatori importanti e dai costi importanti, almeno 30 milioni di euro ciascuno. Il secondo, subordinato alla partenza di Chiesa,

- Non mancano i nomi monitorati da Giuntoli per questo secondo slot. Piace e non poco, che come Galeno può lasciare il Porto in estate. Ma qui ci sono due nodi: il primo la lesione muscolare rimediata dal figlio d'arte, il secondo e più importante trovare la formula giusta per convincere i Dragoes., un nome che può tornare a scaldarsi negli ultimi giorni di mercato qualora la Juventus non riuscisse ad assicurarsi Conceiçao o altri profili individuati come alternative a destra.- Molto ruota alle condizioni di Berardi e al suo percorso di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille patito all'inizio dello scorso marzo. Da previsioni il 30enne. Dunque non sarebbe immediatamente disponibile per la Juventus e Thiago Motta o altri club eventualmente interessati al suo ingaggio, ma diventerebbe una risorsa preziosa a stagione in corso.

- Chiaramente però l'infortunio, così come la retrocessione del Sassuolo in Serie B, cambia anche le condizioni a cui Berardi può lasciare i neroverdi. Lontane le richieste da oltre 40 milioni di euro avanzate da Giovanni Carnevali nelle passate sessioni di mercato, ora il valore del mancino azzurro è decisamente più basso nonostante il lungo contratto con gli emiliani. (fino al 30 giugno 2027). E comunque, vista la lunga assenza dai campi, la Juventus potrebbe decidere di scommettere sul recupero di Berardi e ingaggiarlo solo con una formula più tutelante ed economica:, eventualmente con riscatto condizionato, utile per testare le condizioni dell'esterno offensivo durante la stagione. Scenari e riflessioni, ma Berardi non è uscito dai radar della Juventus e negli ultimi giorni di mercato è una pista che può tornare a scaldarsi.