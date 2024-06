AFP via Getty Images

Juventus, addio di Rabiot a un passo. E il Milan...

38 minuti fa



Con Douglas Luiz arrivato e Khephren Thuram come prossimo obiettivo, sembra essere sempre più lontano il futuro alla Juventus di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto, col suo legame coi bianconeri che scadrà fra poche ore, e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport non ha ancora dato una risposta positiva o negativa alla proposta bianconera.



Nella sua idea, c'è la voglia di terminare prima gli Europei con la Francia per poi decidere. La mancata risposta alla Juventus sulla proposta di un biennale da oltre 7 milioni netti a stagione, tuttavia, sembra un segnale inequivocabile. Il futuro sarà lontano da Torino. Col Milan che segue interessato la vicenda.