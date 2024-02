Juventus, agente Pogba: 'Potrebbe tornare in campo domani. Vuole terminare il percorso che ha iniziato'

Redazione CM

Paul Pogba vuole tornare a giocare. In un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio la sua agente Rafaela Pimenta ha parlato del francese. Questa l'anticipazione: "Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: 'Facciamo qualcos'altro?'. E lui si arrabbia, mi dice: 'Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato'. Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare".



IN ATTESA - A partire da oggi ogni giorno è buono per calendarizzare la data del processo per doping che vede imputato l'ex Manchester United. I legali del centrocampista francese avevano ottenuto lo slittamento della data dell’udienza in cui si sarebbe dovuto celebrare a Roma il processo presso il Tribunale Nazionale antidoping. Era stata accettata la loro richiesta per cui l’udienza non si è più tenuta il 18 gennaio come già calendarizzato, ma dopo il 15 febbraio.



NOVITA’ - Secondo quanto scrive Tuttosport uno dei consulenti scientifici della difesa sarebbe corteggiato dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping. Pogba, va ricordato, non è stato trovato positivo al testosterone bensì al Dhea, ovvero il pentadeidroepiandrosterone che è un ormone precursore del testosterone. Pogba risultò positivo alle analisi e controanalisi per un esame sostenuto dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, prima di campionato e per le quali è stato sospeso l’11 settembre.