Erling Haaland sta infrangendo record su record con la maglia del Borussia Dortmund. Acquistato a gennaio per l’importa della sua clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro (più ricche commissioni per Raiola e padre), il gigante norvegese ha già segnato 12 gol in 8 partite all’ombra del Muro Giallo. Accostato in passato alla Juventus, il presidente Andrea Agnelli, ospite a Tutti Convocati, ha parlato delle voci su Haaland: “Vogliamo quelli che abbiamo, tutti sono accostati alla Juve, questo è motivo di orgoglio, non possiamo acquistarli tutti”.