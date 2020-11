Aumenta la fila per Alaba. Il 28enne difensore austriaco, in scadenza di contratto a giugno col Bayern Monaco, oltre alla Juventus interessa anche al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il suo possibile arrivo a parametro zero non è legato al futuro del capitano Sergio Ramos. Anch'egli in scadenza di contratto a fine stagione e accostato ai bianconeri in chiave mercato.