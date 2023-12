A quattro giornate dal termine del girone di andata la Juventus crede allo scudetto. I bianconeri sono secondi a -2 dall’Inter e in vista di un derby d’Italia in ottica tricolore Allegri aspetta rinforzi per puntare alla rimonta. Secondo gli esperti è Jadon Sancho – ormai in rotta con il Manchester United - il giocatore più vicino alla Vecchia Signora, offerto a 1,75 seguito da Kalvin Phillips, anche lui fuori dal progetto del City, come affermato da Guardiola, e visto lontano da Manchester a 2 volte la posta. Per il centrocampo stuzzicano anche due cavalli di ritorno per la Serie A, come Rodrigo De Paul, dato in partenza dall’Atletico Madrid a 3,50 e Fabian Ruiz, proposto a 4, stessa quota di Domenico Berardi, già sogno estivo della Juve.