Juventus, Allegri: 'Ci vuole poco a distruggere tutto, ora bisogna resettare, la Champions non è matematica'

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 dei bianconeri sul campo dell'Hellas Verona. Il tecnico ha parlato alle tv dopo un lungo faccia a faccia con la squadra negli spogliatoi del Bentegodi.



I DETTAGLI - "Una partita che si poteva ancora perdere, bisogna riordinare le idee e chiarire bene gli obiettivi. Dobbiamo riordinare le idee e pensare al Frosinone".



I GOL NON FATTI - "In questa fase siamo lunghi, non sfruttiamo le situazioni a campo aperto e concediamo diverse ripartenze. Anche con l'Udinese abbiamo avuto cinque occasioni e non abbiamo fatto gol. Nel calcio ci metti tanto a costruire e poco a distruggere, ora abbiamo fatto due pareggi in quattro partite".



IL 4-3-3 - "Anche col cambio di modulo la sensazione era che loro potevano ripartire. Con la partita di oggi dobbiamo smaltire la delusione della partita con l'Empoli. Non è questione di sistema di gioco, nel calcio bisogna correre e stare ordinati".



LA TESTA - "Fino a quando tutto andava liscio il gioco ha pagato, poi con l'Empoli testa non giusta e da lì abbiamo pagato. Abbiamo un buon vantaggio ma la Chamopions non è ancora matematica e quindi bisogna tornare a fare punti. Il distacco dall'Inter non deve più incidere, dobbiamo resettare e ripartire".



VLAHOVIC - "Buona partita, ma le buone partite non bastano per vincere".