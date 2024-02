Verona-Juventus LIVE dalle 18. Le formazioni ufficiali: Vlahovic dal 1', la scelta su Yildiz. Baroni si affida a Noslin

Prosegue la 25ª giornata di Serie A con Verona-Juventus in campo allo Stadio Bentegodi a partire dalle ore 18. La formazione scaligera, dopo i soli 2 punti centrati nelle ultime 4 sfide, sono alla ricerca di un successo per uscire dalla zona retrocessione. D’altro canto, i bianconeri saranno un avversario ostico, visto il solo pareggio ottenuto nelle ultime 3 partite, risultati che li hanno allontanati dall’Inter, in questo momento a +10 dalla squadra di Allegri. Trovare una vittoria significherebbe evitare il possibile sorpasso in classifica da parte del Milan.



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri