Juventus, Allegri contro Teotino. Adani: 'Mancanza di rispetto, abituato alle domande degli amici' VIDEO

In serata l'ex difensore dell'Inter ha commentato alla Domenica Sportiva sulla Rai: "Un comunicatore come me si mette in mezzo tra i protagonisti del calcio e il pubblico, cerca di fare da tramite, cerca di prendere tutto quello che loro ci danno e filtrarlo, offrirlo a chi ci ascolta. Questo è il nostro ruolo, deve essere inteso come una missione, che in questo caso. Il protagonista (Allegri, ndr) deve capire i giochini per fatti per screditare, offendere o mancare di rispetto. Perchée non approfondisce perché non ha rispetto per la gente ma solo di un rapporto da portare nel tempo, alloraL'amico che ti sorride e non guarda il dato di fatto, ti agevola la situazione. Invece