Allegri-Teotino, lite a Sky: 'Fate domande più intelligenti, l'allenatore sono io'

Redazione CM

La Juventus pareggia in casa con il Genoa e conferma il momento di crisi profonda. Una sola vittoria nelle ultime 8 giornate (7 punti nel parziale), che hanno fatto perdere il secondo posto ai bianconeri.



Nervi tesi allo Stadium, squadra fischiata dai tifosi, e anche Massimiliano Allegri lascia trapelare nervosismo nel post partita. Il tecnico bianconero è intervenuto a Sky Sport per commentare lo 0-0 contro il Grifone ed è stato protagonista di un battibecco con i giornalisti in studio, in particolare con l'opinionista Gianfranco Teotino che lo incalzava sulla natura della crisi di risultati.



TRIDENTE DELLA DISCORDIA - Ad innescare la polemica tra Allegri e Teotino è una domanda dell'opinionista sulla possibilità di schierare la Juve con il tridente in attacco: "Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile, ma in questi momenti si può creare confusione".



RISPOSTA PICCATA - Teotino chiede se non possa essere una mossa anche politica, piccata la risposta del tecnico livornese: "Non faccio il politico, faccio l'allenatore...".



PERO' COSI' NIENTE RISULTATI - Il battibecco prosegue e Allegri replica duramente all'opinionista: "Siamo terzi in classifica, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Io cerco di fare il meglio per la squadra, non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a voi come fare il giornalista. Solo 7 punti nelle ultime 8? Allora come mai nelle prime abbiamo fatto 46 punti? Cerchiamo di fare il meglio, poi faccio degli errori sicuramente. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo... Siccome io sono un allenatore che lavora per la Juventus, la squadra fa il massimo ma sbagliamo, io per primo. Però non posso andare dietro ad altro, come non ci sono mai andato. Faccio scelte per la squadra, anche sbagliando... Voi non dovete capire, voi dovete solo fare domande che è diverso. Tanto cosa capite? La squadra la alleno io. C'è chi capisce e chi no".



CERTE MOSSE NON POTETE PERMETTERVELE PER LA FASE DIFENSIVA? - In chiusura, Allegri elude la domanda sul fatto che certe mosse non siano sostenibili per la fase difensiva e ribadisce l'obiettivo: "Questo ditemelo voi. Io ho un obiettivo e quando, spero, la porterò tra le prime quattro allora lo avremo raggiunto. Oggi ai ragazzi non devo rimproverare niente. Poi si può giocare a due, tre o quattro punte: magari sbaglio io, ma sono contento dei ragazzi, è un punto di ripartenza per le ultime nove partite".