Cambiaso: 'Il mio futuro è qui alla Juventus. Lo Scudetto era un sogno, ora centriamo il nostro vero obiettivo'

Federico Zanon, inviato

32 minuti fa

10

A margine dell’evento presso “Adidas Originals Flagship Store" a Milano, nel quale è stata inaugurata un'esposizione realizzata grazie a due designer svedesi specializzate in sistemi di sedute, ha parlato Andrea Cambiaso, difensore della Juventus:



“Stiamo bene, siamo contenti del momento, andiamo avanti, venerdì avremo una partita importante per continuare la nostra corsa per centrare il nostro obiettivo, la Champions League".







PRESSIONE - "La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus e quella c’è sempre".



DOPO L'INTER - "L’obiettivo è sempre stata la Champions, lo Scudetto era un sogno. Adesso siamo tornati focalizzati sul nostro obiettivo principale e dobbiamo raggiungerlo a qualsiasi costo, il prima possibile".



COSA E' MANCATO - "E’ una domanda da un milione di dollari, non so. Probabilmente non abbiamo saputo gestire bene la situazione negativa per mancanza di esperienza. Però adesso guardiamo avanti".



COLMARE IL GAP - "Cosa serve? Non spetta a me dirlo, io penso a lavorare, ognuno deve farlo e vedere cosa accadrà".



ANNATA - "Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento, quindi devo continuare a lavorare così".



MANCANO I GOL - "Abbiamo segnato obiettivamente poco, dobbiamo migliorare, sappiamo dove e come farlo, cercheremo di riuscirci già dalla prossima partita".



FUTURO - "Sto molto bene alla Juventus, è un punto di arrivo, sto bene qui"



SECONDO POSTO - "Sì certo, noi vogliamo vincere tutte le partite che mancano e raggiungere la Champions, poi si vedrà. E vogliamo vincere anche le prossime due gare di Coppa Italia…".



TATTICA - "L'allenatore mi ha chiesto di aiutare la squadra in avanti con le mie qualità, cerco di farlo al meglio.



NAZIONALE - "Debuttare mi ha reso orgoglioso, ma non sono cambiato. entrare nella rosa per gli Europei è un grande obiettivo personale, un grande traguardo, ma tutto passa da come giocherà nella Juventus".



VOCI SU ALLEGRI - "Non sono vissute perché siamo troppo concentrati sui nostri obiettivi, raggiungere la Champions e la finale di Coppa Italia. Quindi non siamo influenzati dalle voci".



IMPORTANZA DI ALLEGRI - "Tantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata, quindi devo ringraziarlo tantissimo. Sono contento di essere allenato da lui".



RITORNO IN COPPA ITALIA - "Il 2-0 dell’andata ci lascia un po’ più tranquilli per il ritorno, ma la Lazio non starà a guardare, dovremo essere concentrati e tosti. Ma prima viene il Cagliari, una partita molto importante".