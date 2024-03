Juve-Allegri momento delicato: no all'esonero subito, si avvicina il cambio a fine stagione

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Momento no, delicatissimo per i risultati e per la classifica. Lasta attraversando il peggior periodo della seconda gestione dicon soli 7 punti in 8 partite che segnano un rendimento da zona retrocessione meglio soltanto di Frosinone, Sassuolo e Salernitana. E inevitabilmente in giorni così particolari si è riacceso il dibattito sul presente e futuro dell'allenatore bianconeroFacciamo chiarezza, l'esonero immediato non arriverà.dalla proprietà. Il piazzamento Champions è ancora alla portata nonostante il flop di queste giornate e il percorso in Coppa Italia vede i bianconeri ancora in corsa per un titolo alla portata. Chi ha parlato di esonero immediato non ha fatto evidentemente i conti con quello che è il fattore più importante per la Juventus nella discussione sul futuro della guida tecnica: il ricco contratto garantito ad Allegri e al suo staff.Anche il ritiro di fatto non è servito a dare la scossa e il nervosismo manifestato a mezzo stampa dopo il pari con il Genoa certifica che anche per l'allenatore qualcosa non sta girando per il verso giusto.ad un allenatore con caratteristiche diverse. No quindi anche al ritorno di Antonio Conte, e sì alla ricerca di un allenatore più giochista.e ha ancora la chance di uscire da questo limbo. La vittoria in coppa non basterà, servirà una svolta decisa da qui a fine stagione a livello di gioco e risultati, che dovranno tornare quelli di inizio stagione.Fra l'ingaggio suo e dello staff il peso a bilancio è di circaLa Champions e il Mondiale per Club già conquistato renderebbero un addio con tanto di buonuscita quantomeno gestibile a livello economico, ma servirà comunque un accordo fra le parti, non sarà semplice, il finale di stagione ci farà capire chi avrà più potere in sede decisionale.