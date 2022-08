La Juventus si sta confermando una delle protagoniste di questo calciomercato. La società bianconera è riuscita a portare a casa elementi importanti come Paul Pogba, Angel Di Maria e Bremer, senza risparmiare però diversi addi dolorosi come Paulo Dybala e Matthijs De Ligt. Per Massimiliano Allegri però, alla vigilia del campionato potrebbero non essere finite le cessioni: oltre ad Adrien Rabiot sempre più vicino al Manchester United, il tecnico livornese potrebbe perdere un altro pezzo di una mediana in totale ricostruzione. Si tratta di Denis Zakaria, arrivato lo scorso gennaio dal Borussia Monchengladbach, e già in odore di partenza - secondo i betting analyst- che lo vedono lontano da Torino, entro questa sessione estiva di mercato, in quota a 3,50. Più difficile, ma non impossibile un addio di Juan Cuadrado. Il colombiano, ormai bandiera del club, ha rinnovato di un anno il contratto in scadenza lo scorso giugno, ma nonostante questo il suo futuro in bianconero non è così sicuro e una sua cessione entro il 31 agosto è offerta a 6 volte la posta.