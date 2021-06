Filippo Ranocchia era già stato chiamato in prima squadra da Andrea Pirlo nella finale di Supercoppa Italia e negli ottavi di finale di coppa Italia contro il Genoa. Merito di un campionato di altissimo livello con la Juventus under 23. Abbina tecnica e fisico, così come piace a Massimiliano Allegri, sottolinea la Gazzetta dello sport. Secondo la rosea il giovane e talentuoso centrocampista sarà aggregato in Prima squadra e partirà con il ritiro per essere valutato da vicino dal tecnico livornese.