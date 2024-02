Juventus, Allegri può dire addio: tutti i nomi per sostituirlo

Federico Zanon

Via dalla Juventus a giugno. Un'opzione da non scartare, Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Torino al termine della stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto. I dubbi sul futuro sono stati alimentati dalle stesse parole dell'allenatore bianconero, alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Vediamo di finire la stagione nel migliore dei modi, ho ancora un anno di contratto. Noi dipendiamo sempre dai risultati e dal lavoro che svolgiamo". Tradotto, ora conta solo conquistare un posto nella prossima Champions League, di futuro ci sarà tempo per parlare. Da piani alti tutto tace, la linea è la stessa, il campo ha la priorità. Ma è chiaro che sono già in corso delle riflessioni: un club come la Juventus non può decidere a giugno chi sarà la guida tecnica del 2024-25.



LE DUE STRADE - L'opzione meno probabile, a oggi, è che il tecnico rimanga a Torino con un solo anno di contratto. Rinnovo o separazione, queste le strade più concrete. Allegri, tornato per la seconda volta sulla panchina bianconera nel 2021, ha firmato un contratto fino al 2025 da 7 milioni a stagione, se dovesse continuare in bianconero sarebbe obbligato ad accettare un sostanzioso taglio dell'ingaggio. Anche per questo motivo le percentuali di un addio sono superiori rispetto a quelle di una conferma.



IL SOSTITUTO - Se Allegri dovesse partire, chi arriverà dovrà avere carisma, spalle larghe e personalità per gestire le pressioni e il peso di un club così glorioso, che vuole tornare a scrivere pagine importanti del calcio italiano ed europeo. Dovrà sposare il progetto iniziato con Giuntoli, ovvero vincere senza fare follie sul mercato. La rosa della Juventus andrà sicuramente migliorata, gli investimenti non mancheranno, ma spese stile Vlahovic, senza scomodare quella per Cristiano Ronaldo, non sono nei piani. Di seguito tutte le opzioni per la panchina della Juventus 2024-25.