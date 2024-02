Juventus-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Udinese (lunedì 12 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21:00 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Bianconeri per riprendersi dopo la sconfitta contro l’Inter e ridare l’assalto alla vetta, friulani per uscire dalla zona calda della graduatoria.



LE ULTIME - Nei bianconeri è in dubbio la titolarità di Vlahovic alle prese con noie muscolari, in preallarme allora Milik per agire da prima punta; è tornato da mercoledì in gruppo Chiesa che si gioca un posto con Yildiz in avanti. Sulle fasce Cambiaso e Kostic, in mezzo al campo poi Rabiot, Locatelli e Mckennie. Squalificato Danilo, occasione dietro per Alex Sandro nel terzetto con Gatti e Bremer Nei friulani è squalificato Pereyra, ci sarà Thauvin da trequartista dietro la punta Lucca. In mediana Walace e Lovric poi ultimo posto da titolare in ballo tra Samardzic e Payero. Acciaccato Ebosele. sulla fascia destra possibile occasione dall'inizio per Ehizibue con dal lato opposto Zemura.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura. Thauvin, Lucca. Al. Cioffi