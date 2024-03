Juventus, Allegri: 'Vlahovic sarà multato. Non deve esserci nervosismo, è un punto di partenza'

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e conferma il momento di crisi profonda. Una sola vittoria nelle ultime 8 giornate (7 punti nel parziale), che hanno fatto perdere il secondo posto ai bianconeri. Nervi tesi allo Stadium, squadra fischiata dai tifosi, e anche Massimiliano Allegri lascia trapelare nervosismo nel post partita. Il tecnico bianconero è intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio contro il Grifone ed è stato protagonista di un acceso scambio con i giornalisti in studio: le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "Non è successo niente, c'era un po' di nervosismo per l'importanza della partita, con l'obbligo di vincere. Nel secondo la squadra ha fatto bene, qualche errore di passaggio, non abbiamo concesso tiri. Prendiamo il positivo per ripartire, momento difficile ma oggi l'atteggiamento difensivo è stato migliore".



MENO VANTAGGIO SUL QUINTO POSTO - "Può creare nervosismo aggiuntivo? Non deve crearlo, ma solo responsabilità. Il raggiungimento di un posto in Champions è ancora lontano 11 punti se non sbaglio, abbiamo 9 partite per farli. Bisogna continuare a lavorare e credere in quello che facciamo, anche oggi la squadra ha fatto una buona prestazione".



CHIESA - "Come a tutti gli chiedo di fare buone prestazioni, poi c'era bisogno di uno che giocasse tra le linee e Yildiz è più bravo. Sono contento di Chiesa e Kostic, avevano speso molto e c'era più bisogno di tecnica".



CAMBIO MODULO CON IL TRIDENTE - "Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile, ma in questi momenti si può creare confusione".



MOSSA POLITICA? - "Non faccio il politico, faccio l'allenatore...".



PERO' COSI' NIENTE RISULTATI - "Siamo terzi in classifica, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? (riferendosi a Gianfranco Teotino, giornalista in studio che lo criticava, ndr) Io non so come si fa il giornalista. Io cerco di fare il meglio per la squadra, non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a voi come fare il giornalista. Solo 7 punti nelle ultime 8? Allora come mai nelle prime abbiamo fatto 46 punti? Cerchiamo di fare il meglio, poi faccio degli errori sicuramente. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo... Siccome io sono un allenatore che lavora per la Juventus, la squadra fa il massimo ma sbagliamo, io per primo. Però non posso andare dietro ad altro, come non ci sono mai andato. Faccio scelte per la squadra, anche sbagliando... Voi non dovete capire, voi dovete solo fare domande che è diverso. Tanto cosa capite? La squadra la alleno io. C'è chi capisce e chi no".



CERTE MOSSE NON POTETE PERMETTERVELE PER LA FASE DIFENSIVA? - "Questo ditemelo voi. Io ho un obiettivo e quando, spero, la porterò tra le prime quattro allora lo avremo raggiunto. Oggi ai ragazzi non devo rimproverare niente. Poi si può giocare a due, tre o quattro punte: magari sbaglio io, ma sono contento dei ragazzi, è un punto di ripartenza per le ultime nove partite".



VLAHOVIC - "Ha sbagliato, la società gli farà una multa. Se gli ho parlato? No, assolutamente no".



NIENTE PREOCCUPAZIONE - Allegri è poi intervenuto a DAZN e ha allontanato la preoccupazione: "Oggi sono soddisfatto perché ho visto carattere, la squadra ha combattuto, è stata dentro la partita. Lo 0-0 dispiace ma questo è un passo avanti verso il finale di stagione. Non sono preoccupato, ma serve fare punti".



CHIESA - "Chiesa ha fatto 60 minuti buoni, ho deciso di cambiare perché avevamo bisogno di uno che andasse a giocare tra le linee. Siamo in un momento particolare, oggi era importante cercare l'episodio favorevole ma non siamo riusciti a sbloccare".



CONTRO LA LAZIO SENZA VLAHOVIC E MILIK - "Avremo Yildiz, Iling, magari Chiesa farà il centravanti. Abbiamo delle soluzioni".