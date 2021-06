Federico Bernardeschi e la Juventus: la storia continua. Stando a quanto scrive JuventusNews24, il mancino classe '94, ora impegnato ad Euro 2020, ha un altro anno di contratto e il club bianconero (nelle valutazioni fatte con Massimiliano Allegri) ha deciso di confermarlo per la stagione 2021/22. L'ex Fiorentina non sarà quindi inserito in possibili trattative come accaduto un anno fa, ma farà parte del gruppo dei confermati. Una mossa che potrebbe essere propedeutica per dare inizio ad una trattativa per il rinnovo del contratto, dato che il numero 33 juventino ha il contratto in scadenza nel 2022.