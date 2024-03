Juventus-Amrabat: la strategia, il contratto e il fattore Rabiot. Ecco perché fa gola a Giuntoli

Allungare la rosa e allargare il tasso tecnico della stessa. Sono questi i diktat in casa Juve in vista di una stagione, la prossima, che si preannuncia pregna di eventi. I bianconeri infatti vogliono tornare a giocarsi lo scudetto con le rivali di sempre, torneranno con ogni probabilità in Champions League e saranno impegnati per giunta nel nuovo di zecca Mondiale per Club. Urge dunque portare rinforzi a Max Allegri.



NOME NUOVO - Ci sta già lavorando Cristiano Giuntoli con un particolare focus sul centrocampo. Oltre al preferito, Teun Koopmeiners, sono diversi i nomi nella lista dell'ex Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport. Tutto parte da Adrien Rabiot, perno della Juve, ma che potrebbe lasciare il club a zero: per quest'eventualità, alla Continassa si sta seguendo un vecchio pallino di Giuntoli: Sofyan Amrabat.



IL PROFILO - In prestito dalla Fiorentina al Manchester United dallo scorso mercato estivo, il marocchino ha solo 14 presenze e 634’ in Premier, un ruolino di marcia che sembra un segnale del fatto che i Red Devils non vogliano riscattarlo. Amrabat dunque potrebbe rientrare a Firenze, ma senza disfare le valigie. Con un contratto in scadenza nel 2025, l'ex Verona fa gola alla Juve che si è inserita nella corsa a uno dei migliori giocatori dello scorso nostro campionato.