Juventus-Araujo, le ultime: cifre, formula e... tempi che si allungano

Dunque, si aspetta. Non ci sono grosse novità all'orizzonte, ma la convinzione sempre più ferma che ci sia bisogno di tempo, sia alleato che fattore., o comunque una strada meno sbarrata verso Torino. No: si procede, e lo si fa in direzione Barcellona, con il club blaugrana che resta da convincere in tutto e per tutto. Al momento, resiste solo la volontà del calciatore di andare via, e quella della Juve di accoglierlo quanto prima.

La trattativa è ora in una fase di stallo, toccherà a Giuntoli riaprire i giochi e le possibilità bianconere. Restano alte, così come alti sono comunque i rischi associati alle manovre bianconere. Al momento non sono stati discussi i costi del prestito, né del diritto di riscatto: il nodo sta proprio qui, perché la richiesta del Barcellona rischia di essere ben più alta di quanto previsto,, compresa la prima quota per portarlo a Torino quanto prima. Serve pazienza. Occorre diplomazia. Di sicuro un altro incontro, virtuale o vecchio stampo, che possa avvicinare le parti in causa.

Cosa si farà nel mentre? Eh, si aspetterà. Si aspetterà intanto che il Barcellona chiuda l'avventura in Supercoppa, a Geddah, domenica sera contro il Real Madrid. Poi si procederà più spediti, con un occhio molto attento alle sirene inglesi, con l'Arsenal in primis attenta agli sviluppi della posizione di Araujo.c'è il desiderio di monetizzare, e di non lasciare neanche le briciole, considerato soprattutto il momento finanziario dei catalani. Urge compromesso, che non è semplice, che non è scontato, che però è tutto quello che la Juventus potrebbe attuare per portare a casa il primo colpo. A proposito di urgenze: non si può più attendere.