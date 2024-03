Juventus, arrivano i soldi: Mondiale per club, nuova Champions, sponsor arabi e la cessione di un big...

Gianluca Minchiotti

La Juventus sul campo è in crisi, con 6 punti nelle ultime 7 partite, il sogno scudetto volato via e una qualificazione alla Champions da conquistare. Fuori dal campo però le cose sembrano mettersi bene per la Vecchia Signora, in particolare dal punto di vista economico. I sorrisi, per i colori bianconeri, arrivano da tre situazioni diverse fra loro, ma che sommate possono far ben sperare i tifosi bianconeri per il prossimo futuro, anche in chiave mercato: la qualificazione ufficiale al Mondiale per club, i soldi che arriveranno dalla nuova Champions League e la missione araba di John Elkann, Ceo di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club.



IL MONDIALE PER CLUB - L'eliminazione del Napoli dalla Champions League ha portato alla qualificazione ufficiale della Juventus al Mondiale per club del 2025, subito ufficializzata dalla Fifa con un tweet e con un video del presidente Gianni Infantino. Con il pass d’accesso alla competizione la Juventus guadagna automaticamente circa 50 milioni di euro, una cifra che poi potrà aumentare in base ai risultati raggiunti. Chi vincerà il Mondiale per Club incasserà quasi il doppio.



NUOVA CHAMPIONS LEAGUE - E poi ci sono i soldi della nuova Champions League a 36 squadre, con 8 partite sicure (4 in casa) nella fase iniziale anziché le tradizionali 6. Il solo ingresso nella nuova Champions League porterebbe nelle casse bianconere 20 milioni di euro. In seguito, una vittoria singola premia con 2,1 milioni, e poi i vari passaggi di turno aumentano il loro contributo rispetto all'attuale Champions: gli ottavi regalano 11 milioni invece di 9,6; i quarti 12,5; le semifinali 15; e sollevare la coppa addirittura 25 (allo sconfitto 20).



ELKANN, L'ARABIA, GLI SPONSOR - Durante lo scorso fine settimana il mondo Juve è stato presente in Arabia Saudita, a margine del Gran Premio di Formula Uno. La presenza di John Elkann può essere inquadrata formalmente nell’ambito del suo ruolo istituzionale al vertice della piramide Ferrari. Quella del manager che si occupa di ricavi e sviluppo, Francesco Calvo, e quella del capo dello staff, Federico Cherubini, scrive il Corriere dello Sport, apre discorsi molto più ampi; legati da una parte agli sponsor e dall’altra a una progettualità calcistica in comune con l'Arabia. Escluse ipotesi di cessione del club, fra i temi della missione invece può esserci quello riguardante il nuovo sponsor principale di maglia, che non sarà più Jeep.



La Juve con l'Arabia Saudita ha già stretto delle collaborazioni. Rientra infatti nei piani del governo l’accordo siglato tra Juve e “Future Falcons”, il programma per lo sviluppo dei nuovi talenti. In questo senso, la NextGen è considerata un modello da imitare. La Juve metterà a disposizione degli sceicchi programmi di formazione per giovani e personale tecnico, oltre che amministrativo, supportando gli staff.



IL MERCATO - E poi ci sarà il mercato, sia in entrata che in uscita. Gli incassi di cui sopra potranno essere in parte indirizzati sul mercato, ma ovviamente non è escluso che, per avere ulteriori liquidi da immettere sul mercato in entrata, possa essere sacrificato un big della rosa, uno fra Federico Chiesa, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic.