Juventus-Atalanta, sfida tra deluse: in quota favorito il segno '1', Allegri punta sul bis di Chiesa

Una vittoria nelle ultime sei di campionato per la Juventus, reduce dalla rocambolesca sconfitta di Napoli, un solo punto nelle ultime tre per l’Atalanta, ora scesa addirittura al sesto posto in classifica. La sfida di domenica pomeriggio è un crocevia importante per le due formazioni, con i bookie che vedono avanti il riscatto bianconero - mai vincente nelle ultime cinque in casa contro la Dea - offerto a 2,12, quota che sale a 2,25 contro il colpo ospite fissato tra 3,30 e 3,55. Si gioca invece a 3,25 il pareggio, uscito in nove degli ultimi 14 scontri diretti. Dal 2019, nelle gare di Torino, solo una volta è uscito il No Goal, in ritardo in quota a 1,90, sul Goal, visto a 1,80. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 5,50, sale a 8 il 2-0, stessa quota dello 0-1, finale dell’ultimo colpo nerazzurro allo Stadium. Per i protagonisti del match, senza Vlahovic squalificato, Allegri spera nel bis di Chiesa - in gol al “Maradona” – che proprio contro la Dea trovò il primo gol in Serie A con la Vecchia Signora: il timbro del numero 7 si gioca a 3,60, mentre sale a 3,75 la rete di Ademola Lookman, autore di una doppietta nel gennaio di un anno fa.