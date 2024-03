Juventus, Barbieri non si ferma più: 3 gol nelle ultime 6 partite. Le cifre per il futuro con una ‘minaccia’ italiana

Daniele Longo

Di professione fa il terzino destro ma sta affinando una ottima confidenza con il gol. Tommaso Barbieri contro il Como ha trovato il suo terzo gol stagionale, tutti realizzati nelle ultime sei partite. Sempre più protagonista con il Pisa di un Alberto Aquilani che ha trovato la chiave per valorizzare un talento alla sua prima stagione in B dopo le 70 presenze con la Juventus Next Gen in terza serie.



LE CIFRE- Alle prestazioni di Barbieri continua a essere molto attenta anche la Juventus, detentrice del cartellino: la scorsa estate, infatti, Barbieri si è trasferito a Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro, con i bianconeri che hanno mantenuto un controriscatto per 3 milioni. Una differenza di 500mila euro, quindi, che dalla Continassa potrebbero investire per riportare a Torino il classe 2002.



BOLOGNA ALLA FINESTRA- Barbieri giocherà in serie A nella prossima stagione, resta solo da capire se con la maglia della Juve o meno. Perché Tommaso piace molto al Bologna in vista della prossima stagione. Giuntoli riflette sul futuro di un ragazzo che ha mostrato doti tecniche, tattiche e temperamentali da Juve.