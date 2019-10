JUVENTUS-BOLOGNA 2-1



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot (25' st Matuidi), Pjanic, Khedira (16' st Bentancur); Bernardeschi; Higuain (37' st Dybala), Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Demiral, Emre Can. All: Sarri



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Krejci, Bani, Danilo, Mbaye; Svanberg (35' st Skov Olsen), Poli (37' st Dzemaili); Sansone (36' st Santander), Soriano, Orsolini; Palacio. A disp: Da Costa, Corbo, Denswill, Paz, Sarr, Schouten. All: Mihajlovic



Arbitro: Irrati



Marcatori: 19' Ronaldo (I), 26' Sansone (B), 9'st Pjanic (J)



Ammoniti: Rabiot, Bentancur (J), Sansone, Bani, Danilo (B)