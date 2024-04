Juventus: Bremer il big con più mercato. La verità fra clausola, strategia e costo a bilancio

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

C'è Cagliari-Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

La Serie A è anche su Sky. C'è Cagliari-Juve

GUARDA SU SKY

In casal'estate 2024 sarà sicuramente ricordata come quella dei grandi cambiamenti, la prima in cuipotrà mettere davvero la propria mano e la propria visione sulla squadra e in cui, seguendo le linea della sostenibilità economico-finanziaria tracciate dadovrà provare a costruire una rosa iper-competitiva per tornare a lottare per tutti i trofei. E per farlo, potrebbe dover sacrificare una pedina importante dell'attuale rosa così da poter da un lato dare una sistemata a un bilancio che resterà provato e dall'altra finanziare in piccola parte il mercato in entrata. E la situazione che più va monitorata in questo senso è quella diIl difensore brasiliano ex-Torino è, per rendimento, uno dei migliori della rosa bianconera.con diversi club che costantemente chiedono informazioni, lo osservano e parlano con agenti e procuratori.è sicuramente quello più vivo su di lui, ma non è l'unico conche restano indietro (probabilmente anche nel gradimento del giocatore) ma sono pronti all'affondo estivo.La Juventus come detto se vorrà fare un grande mercato dovrà compiere qualche sacrificio in uscita e, oggi, nessuno è sicuro di essere intoccabile.per consentire ai bianconeri di lasciarlo partireuna cifra che è tutt'altro che casuale.Non causale perché corrisponde esattamente alfirmato fra Bremer e Juventus al momento del rinnovo. Una clausola che varia in base al compratore e che peròFra le parti, tuttavia,a patto che l'offerta trovi il gradimento del giocatore e che sia consona (magari con pagamento su più anni rispetto alle normali modalità di una clausola) ai 60/70 milioni di valutazione.con la Juventus che risale soltanto al dicembre 2023, ma che è importantissimo per valutare l'impatto economico di una eventuale cessione. Quel rinnovo, infatti, serviva a spalmare su più anni la quota ammortamento incidendo relativamente poco dal punto di vista salariale. Incon una quota ammortamento annua di 8,5 milioni. Con il prolungameno la quota per il 2023/24 si è abbassata a 7,98 (sarà di 6,99 circa dal 2024/25 in poi) e,Ipotizzando una cessione per 60 milioniCifre importanti per un bilancio provato. La strategia per il futuro di Bremer è già delineata