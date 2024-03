Bremer via dalla Juventus? Può guadagnarci anche il Torino: il retroscena

è uno dei calciatori più corteggiati della. Ma le notizie di mercato che riguardano il difensore brasiliano interessano molto anche al. Perché? La risposta è in una clausola sul contratto firmato nell'estate del 2022 al momento del passaggio del giocatore dalla società granata a quella bianconera.Il 10% della somma incassata dalla Juventus dall'eventuale cessione di Bremer a un altro club andrà infatti al Torino. Insomma, nelle casse del club dipotrebbe arrivare in estate un piccolo tesoretto inaspettato da poter reinvestire nel mercato in entrata. Ricordiamo che il difensore brasiliano era stato ceduto dal Torino alla Juventus per una cifra intorno ai 40 milioni che permise ai granata di fare un'importanza plusvalenza.

Ora il nuovo possibile cambio di maglia di Bremer potrebbe far guadagnare altri milioni il Torino. Urbano Cairo osserva (con grande interesse) la situazione pronto a incassare nel caso in cui effettivamente il difensore dovesse essere ceduto dalla Juventus.