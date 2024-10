Juventus, Bremer ko: tutte le soluzioni di Thiago Motta per sostituirlo, con una sorpresa

PROMOZIONI? - Infine, l'ultima carta a disposizione di Motta, può essere la promozione di qualche elemento dalla Next Gen, seguendo la strada tracciata dai vari Savona, Mbangula, Rouhi e Anghelè. In questo senso, il roster dei centrali comprende, fra i giovani in rampa di lancio, il brasiliano Pedro Felipe (classe 2004, ora alle prese con un problema agli adduttori) e l'italiano Alessandro Citi (classe 2003). Out invece Riccardo Stivanello (classe 2004), per un infortunio al crociato. Più attempati, invece, e giocatori di categoria per la Serie C, Fabrizio Poli (classe 1989) e Filippo Scaglia (classe 1992).