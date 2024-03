Juventus, buone notizie per Allegri: le condizioni di Rabiot

Redazione CM

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa. L'allenamento del giovedì in casa Juventus ha visto buone notizie per la squadra di Allegri.



PRESENTI E ASSENTI - Perin ha recuperato e si è allenato in campo con il resto degli estremi difensori bianconeri. Segnali positivi che arrivano anche da Adrien Rabiot che è tornato ad effettuare una parte della sessione di allenamento in campo, insieme al resto del gruppo. Il centrocampista francese farà parte a tutti gli effetti della sfida di domenica, contro il Genoa.



COME STA RABIOT - Rabiot, in sostanza, si avvicina al rientro in campo. Il centrocampista francese ha saltato le ultime due partite per una lussazione alla falange del primo dito del piede destro rimediata nella sfida casalinga contro il Frosinone, ma viaggia verso la convocazione. Rabiot, quindi, sarà a disposizione per il match di domenica contro la formazione di Gilardino. Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio.