La Juventus è al lavoro per ringiovanire la difesa in prospettiva futura. Secondo Tuttosport, il primo obiettivo sul mercato è Matthijs de Ligt. Il nazionale olandese, classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2021 con l'Ajax. Che per il suo cartellino chiede 50 milioni di euro, una cifra che non spaventa i dirigenti bianconeri. I quali però devono guardarsi dalla concorrenza: Barcellona in particolare, ma anche Roma e Napoli in Italia. La Juve fa leva sui buoni rapporti con l'agente del giocatore, Mino Raiola.