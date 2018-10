Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, parla a laroma24 di Matthijs de Ligt, seguito da Juventus e Roma: "La percentuale che de Ligt lasci l'Ajax a gennaio è dello 0%. Per giugno? Confermo che c'è una possibilità che lasci a giugno". In estate, quindi, sarà asta per il nazionale olandese; ma a gennaio il classe '99 resterà coi Lancieri.