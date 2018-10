Il mercato della Juventus si muove anche in difesa. Rudi Garcia chiama Benatia al Marsiglia, mentre i dirigenti bianconeri sono già al lavoro per il dopo BBC e mettono gli occhi su diversi giovani di prospettiva.



Sotto osservazione ci sono il danese Andersen della Sampdoria e il serbo Milenkovic della Fiorentina in Italia, mentre all'estero piacciono l'olandese de Ligt (Ajax) e il 25enne croato Mitrovic (Bruges). Come si legge su Tuttosport, quest'ultimo ha gli stessi agenti di Mandzukic ed è sotto contratto fino a giugno 2022 col club belga.