Juventus, anche Cabal ko: Thiago Motta in emergenza in difesa, come l'affronterà

La sosta per le Nazionali è solo all'inizio, ma per laè arrivata subito la notizia di un infortunio occorso a uno dei 14 giocatori in giro per il mondo: si tratta di, che ha rimediato un problema alin allenamento e dovrà saltare le due partite dellacontro Uruguay ed Ecuador, pertanto tornerà a breve alla Continassa per gli esami del caso. Ancora da definire con esattezza l'entità dell'accaduto, ma il messaggio condiviso sui social dalla moglie - "Ci saranno tante battaglie ma siamo qui per affrontarle" - non lascia presagire nulla di buono. Già quasi scontato, comunque, che l'ex Verona non potrà essere a disposizione diper il big match contro ildel prossimo 23 novembre.

Ed ecco che la notizia accende di nuovo la sirena dinel quartier generale bianconero, dove le forze sono decisamente contate soprattutto in difesa. La Juve, infatti, dovrà fare i conti per tutta la stagione con il grave infortunio di, concostretti agli straordinari (almeno fino al mercato di gennaio…);, da parte sua, non ha offerto grandi garanzie, inoltre sarà l'ultimo a rientrare a Torino essendo impegnato con il Brasile nella notte tra martedì e mercoledì prossimo a Salvator., acquistato un po' a sorpresa nei mesi scorsi dal Verona per circa, si è quindi rivelato un rinforzo prezioso per la Juve in questo inizio di stagione: nove le sue presenze tra Serie A e Champions League, per un totale di 618 minuti, con un assist all'attivo. Il colombiano è stato impiegato dal primo minuto anche in big match come quelli contro Lazio e Inter, restando in campo fino alla fine, oltre che nella sfida contro lo Stoccarda. Conormai consolidati sui lati della linea difensiva a quattro,in modo da avere un'alternativa in più e garantire alla difesa quella compattezza che si era un po' persa in assenza di Bremer. Si attendono ora aggiornamenti sul suo infortunio.