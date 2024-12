Juventus-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lafa il suo esordio nella: all'Allianz Stadium arriva ilLa Vecchia Signora fa il suo debutto nella competizione, a Torino vanno in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia e la Juve si presenta ai blocchi di partenzacome detentrice dell'ultimo trofeo.Secondo confronto stagionale tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoblù di Davide Nicola, che si sono già sfidate proprio allo Stadium nella 7a giornata di Serie A: lo scorso 6 ottobre furono i rigori a decretare l'1-1, a quello trasformato da Dusan Vlahovic al quarto d'ora di gioco rispose nel finale quello di Razvan Marin.

Tutte le informazioni su Juventus-Cagliari:: Juventus-Cagliari: martedì 17 dicembre 2024: 21.00: Italia 1: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it: Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.. Motta.: Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli.. Nicola.

- Continua l'alternanza tra i portieri bianconeri e toccherà a Perin. scelte obbligate in difesa con Savona e Danilo sulle fasce, Locatelli e McKennie in mezzo, davanti probabile staffetta tra Vlahovic e Nico Gonzalez.I sardi rispondono con Scuffet tra i pali, sulla trequarti occasione per Felici con Viola e Luvumbo.- La sfida tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Mediaset: il canale di riferimento sarà Italia 1, canale 6 del digitale terrestre e 106 del decoder Sky.- Juventus-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset: gli utenti potranno assistere alla diretta della partita su Mediaset Infinity o sportmediaset.it sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.

- La telecronaca della gara è affidata alle voci di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.