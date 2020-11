Juventus-Cagliari 2-0

Marcatori: pt 38', 42' Ronaldo.

Assist: pt 38' Morata, 42' Demiral.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo (40' st Alex Sandro); Kulusevski (40' st Chiesa), Arthur (40' st Bentancur), Rabiot (25' st Dybala), Bernardeschi; Morata (25' st Dybala), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Di Pardo, Frabotta, Portanova, Vrioni. All. Pirlo.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Pisacane, Klavan (25' st Carboni), Walukiewicz; Zappa, Marin (25' st Caligara), Rog, Tripaldelli (1' st Sottil); Ounas (35' st Oliva), Joao Pedro; Simeone (35' st Pavoletti). A disp. Aresti, Vicario, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti. All. Di Francesco.

Arbitro: Maresca di Napoli.

V.A.R.: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: pt 33' Rabiot (J), 35' Tripaldelli (C); st 8' Danilo (J), 9' Arthur (J), 29' Sottil (C).