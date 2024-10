AFP via Getty Images

Juventus-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: Luperto sfiora con le dita in caduta, rigore col Var

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Juventus-Cagliari, gara di apertura della domenica della settima giornata di Serie A:



MARINELLI

DI IORIO – BAHRI

IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI



29' Altra protesta per un possibile braccio di Obert, che c'è ma è all'interno della figura, dunque non punibile.



14' Rigore per la Juventus: Luperto perde un contrasto aereo con Gatti, in caduta sfiora il pallone e l'arbitro viene richiamato dal Var, assegnando poi il rigore. Il movimento del braccio del difensore rossoblù è stato evidentemente considerato innaturale.