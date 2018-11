La Juve parte forte poi vacilla ma non crolla. La decima vittoria in campionato è solo in parte figlia delle stelle bianconere, che trovano in Bentancur e Benatia due interpreti decisivi. Bene il Cagliari, nonostante il gol a freddo: Barella non delude nemmeno a Torino. Queste le pagelle di Calciomercato.com.

strepitoso su Pavoletti, domina l'area quando serve: paga a volte un eccesso di confidenza regalando pericolose ripartenze al Cagliari, concede colpevolmente troppo spazio a Joao Pedro in occasione dell'1-1salvato da Szczesny quando si perde Pavoletti nel primo tempo, prosegue la difficoltà di lettura dei cross lateraliun paio di imprecisioni iniziali poi pulisce tutto quello che gli capita a tiro, salvando tutto sul tiro a botta sicura di Pavoletti.: troppo spesso fermo ai box, ma il recupero su Castro dopo dieci minuti fa capire come la versione juventina sia tutta un'altra cosa rispetto a quella degli ultimi anni al Milan: suo il break che ispira Dybala dopo pochi secondi, è cresciuto quanto basta per convincere Allegri a dare continuità alla sua Juve anche senza Khedira ed Emre Canprotetto da Bentancur e Matuidi, può permettersi di alzare e soprattutto abbassare il ritmo (25' s.t.aiuta la squadra a restare compatta)il suo lavoro ad elastico è fondamentale, rispetto al solito perde qualche duello corpo a corpo, ma la sua rimane una presenza imprescindibile. Esce zoppicando (38' s.t.: ha una voglia matta, prova ad incidere fin dai primi minuti di gioco accendendosi a intermittenza, rimane negli spogliatoi dopo aver ispirato l'autorete di Bradaric (1' s.t.: poteva gestire meglio almeno un paio di palloni pericolosi ma ha il merito di chiudere la partita)un primo tempo fuori misura, si fa sentire solo quando colpisce il palo. Non è serata in fase realizzativa, si trasforma in uomo assist.pronti via e la sblocca, magari con un pizzico di fortuna al momento del tiro ma la finta valeva già il gol. È in costante crescita, se gioca vicino alla porta sa anche essere decisivo. E la fascia di capitano non sembra pesargliAll.: la Juve azzanna subito la partita ma non la chiude, quando giochicchia poi vai in difficoltà regalando ancora troppo nella propria area di rigore. E allora si arrabbia, a ragione. I numeri intanto fanno paura, così come il potenziale di una squadra che ha un'infinità di armi a propria disposizione per vincere le partite.: forse ingannato dallo scivolone di Dybala, non sembra impeccabile in occasione dell'1-0.non è dalla sua parte che la Juve ha deciso di sfondare, lasciato libero di prendere la mira quando un suo cross deviato ispira la giocata del pareggio di Joao Pedro: mandato a spasso da Dybala dopo pochi secondi: in coppia con Ceppitelli fa una brutta figura sotto la finta di Dybala: ci mette l'esperienza, quando Douglas Costa e Cancelo lo puntano però sono dolori. Salutato come un idolo dai suoi ex tifosi (35' s.t.: bello il duello con Matuidi, lo regge con personalità. Cala alla distanza fino al cambio (22' s.t.: ci mette cuore e polmoni)sfortunato e incauto quando regala il 2-1 alla Juve, graziato due volte da Mariani quando controlla con la parte alta del braccio in areanon si ferma mai, cattivo il giusto, giocatore vero: tra le linee dà equilibrio tra i reparti ma non punge: giocata da attaccante di razzaera il pericolo numero uno secondo Allegri, si conferma tale. Impensierisce Bonucci e Benatia, costringe Szczesny al miracolo e spara su Benatia alla fine.All.: il suo Cagliari ha un'identità chiara, non la perde mai. Colpito a freddo non crolla, anzi prosegue nel proprio piano-gara senza regalare un solo centimetro alla Juve.@NicolaBalice