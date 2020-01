Prima Juve del 2020, molto sarrista anche se al piccolo trotto. Il cambio di marcia è tutto firmato Dybala-Ronaldo, poi c'è spazio pure per la goleada con Higuain e Douglas Costa. Poco Cagliari, steccano anche Nainggolan e Joao Pedro. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Cagliari 4-0

Juventus

Szczesny 6: un tempo da spettatore, nella ripresa lo salva anche la traversa per due volte

Cuadrado 6.5: spinge senza sosta, uomo in più nella metà campo avversaria

Demiral 6,5: sua l'occasione più grande del primo tempo, la traversa gli nega il gol

Bonucci 6: regista aggiunto, con un occhio agli inserimenti di Nainggolan

Alex Sandro 6: accompagna l'azione con una marcia in meno di Cuadrado

Rabiot 6,5: gioca bene, taglia e cuce, ma spesso con un tempo di gioco di troppo. In ogni caso, prova superata

Pjanic 7: non è facile mantenere la pazienza quando vede che il possesso palla non sortisce effetto, resta il leader del centrocampo

Matuidi 6: uno di quei giorni in cui appare fuori luogo (37' s.t. Emre Can s.v.)

Ramsey 6: nel vivo del gioco, troppo spesso impreciso nell'ultima giocata (34' s.t. Douglas Costa 6,5: in tempo per regalare a Ronaldo la palla della tripletta)

Dybala 7: un'occasione da gol letteralmente divorata, cerca spazi che il Cagliari non vuole concedere poi sale in cattedra nella ripresa in maniera devastante (25' s.t. Higuain 6,5: entra a gara già chiusa, per lui la consueta ovazione dello Stadium. Prima palla e fa gol)

Ronaldo 7,5: cambio di look e cambio di marcia. La ripresa comincia con la sua rete da rapace e tutto si fa in discesa, dal dischetto è una sentenza, anche a campo aperto.



All. Sarri 7: la Juve gioca come dice lui, non sempre piace a tutti ma domina contro il Cagliari dilagando nella ripresa. Mica poco. Ancora fuori De Ligt...paga lui per tutti?



Cagliari

Olsen 6: sempre attento, fa quel che può

Cacciatore 5,5: non va mai per il sottile (15' s.t. Faragò 6: prova a spingere, serve a poco)

Walukiewicz 5,5: tiene botta finché riesce, poi rimane piantato sul brutto appoggio di Klavan da cui nasce l'1-0

Klavan 5: il migliore dei suoi dietro per un tempo, ma l'assist per CR7 è suo e poi va nel pallone

Pellegrini 5: sbaglia tanto in fase di ripartenza

Nandez 6: si annulla con Matuidi

Cigarini 5.5: cerca di complicare la vita a Ramsey (40' s.t. Oliva s.v.)

Rog 5,5: ruba palla e riparte, centrocampista completo, quantità e qualità al servizio della squadra. Ma quando Dybala si mette in proprio è lui ad andare più di tutti in difficoltà.

Nainggolan 5: sempre fischiato, sbaglia molto più del solito anche palloni apparentemente semplici

Joao Pedro 5: questa volta si perde spendendo molto in fase di ripiegamento

Simeone 5,5: pervenuto solo in occasione del colpo di testa che si stampa sulla traversa all'ora di gioco (35' s.t. Cerri s.v.)



All. Maran 5: questa volta della squadra coraggiosa che stava stupendo tutti, non vi è traccia